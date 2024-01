Rivoluzione Nott de Bisò: colorare il volto del Niballo in omaggio al rione vincitore

Colorare il volto del Niballo come la veste, in omaggio al rione vincitore dell’ultimo palio. La Nott de Bisò potrebbe andare incontro ad un radicale cambiamento di fronte alle sempre più frequenti proteste per l’attuale fantoccio, che rappresenta un moro, l’invasore saraceno.

La manifestazione del gruppo Spazi_mirabal, andata in scena durante l’ultima Nott de Bisò, è solo l’ultima protesta contro una tradizione accusata da tempo di scarsa sensibilità.

La decisione di pitturare il volto del Niballo del colore del rione vincente, inoltre, secondo alcuni, potrebbe rendere più appetibile l’intera manifestazione anche dal punto di vista turistico, nei confronti di tutte le realtà esterne al faentino, che non conoscono la storia del palio.