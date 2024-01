Un percorso di confronto tra il Movimento Cinque Stelle e il candidato del Partito Democratico a sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, in vista delle prossime elezioni amministrative, è stato intrapreso nelle scorse settimane col fine di raccogliere proposte e costruire insieme una visione di città.

“Nonostante il Movimento resti, durante il mandato corrente, una forza di Minoranza, nel corso di questi cinque anni sono stati rilevanti le molteplici visioni comuni su diversi aspetti della città, che hanno portato a un graduale avvicinamento al centrosinistra, sia a livello locale che a livello nazionale”.

Massimo Bosi, coordinatore provinciale del Movimento, e l’attuale gruppo di attivisti e simpatizzanti cervesi, hanno iniziato a costruire un dialogo con il Partito Democratico per evidenziare i temi attraverso i quali tentare di fornire risposte adeguate alle necessità di Cervia.

“I punti d’incontro sono tanti: a partire dalla questione ambientale e della rigenerazione urbana, passando per la valorizzazione del patrimonio naturalistico e il recupero del centro storico, l’incremento di investimenti per la realizzazione e la manutenzione di percorsi ciclabili e l’adozione di politiche attive per la promozione e l’utilizzo di energie rinnovabili”.