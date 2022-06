“In questi giorni ho presentato quattro interrogazioni e stiamo raccogliendo le firme per una petizione popolare” a dirlo è il Consigliere Comunale e Consigliere Regionale Andrea Liverani che, dopo aver ascoltato le istanze dei cittadini, ha deciso di intervenire: “molti sono i problemi della città e tutti i giorni siamo al lavoro per dare voce a quelle persone che purtroppo sono tutt’ora inascoltate dalla amministrazione”.

Le quattro interrogazioni presentate sono: int. Via Canal Grande, strada dissestata che necessita urgentemente lavori di rifacimento; int. ACER, visto che spesso le zone vicino alle case popolari sono soggette a continui atti di microcriminalità e atti vandalici; int. riferita alla gestione dei rifiuti nella frazione di Reda; int. dehors, in cui si chiede il motivo per il quale non sia stata annullata la tassa di occupazione del suolo pubblico fino a fine anno, come invece accade in tanti altri comuni.

“Inoltre stiamo raccogliendo le firme, tramite una petizione popolare, per la frazione di Reda che rischia di rimanere senza medico di base con conseguenti disagi per tutti i cittadini, visto che si dovranno spostare di diversi km per poter usufruire di un servizio essenziale”.