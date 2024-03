Alluvione, proposte e responsabilità: La Pigna chiede ristori per i beni mobili degli alluvionati

La Pigna chiede ristori per i beni mobili degli alluvionati. Richiesta avanzata durante una conferenza stampa questo venerdì, con la presenza anche del consigliere regionale Marco Mastacchi. La capogruppo della lista civica, Veronica Verlicchi, ha detto che hanno analizzato oltre 1500 pagine di documentazione dalle quali hanno ricavato informazioni meritevoli di attenzioni da parte della procura. Oltre alle responsabilità, Verlicchi e Mastacchi hanno parlato anche proposte, appunto per i ristori degli beni mobili, quella di Verlicchi e stata già votata all’unanimità in consiglio comunale, mentre la risoluzione presentata dal consigliere regionale Mastacchi deve ancora essere votata in assemblea.