Alluvione: non ci sono ancora date per i ristori a famiglie e imprese. Ora i rimborsi ai Comuni

Non ci sono ancora date per i ristori a famiglie e imprese, ma iil commissario Figliuolo ha assicurato che la struttura è al lavoro per rimborsare al 100% tutti coloro rimasti coinvolti dall’alluvione, come promesso dal Governo.

Conferenza stampa oggi a Bologna di Francesco Paolo Figliuolo, insieme a Stefano Bonaccini, dopo l’incontro con le parti sociali per indicare i prossimi passi del percorso di ricostruzione. Per i ristori sarà prima necessario predisporre la piattaforma informatica per presentare e gestire le richieste. Solo dopo si potrà parlare di fondi da destinare all’obiettivo e di date.

A essere ristorati ora saranno i Comuni, per poi procedere agli interventi urgenti per mettere in sicurezza il territorio.

Dal canto suo Bonaccini ha ribadito le richieste al Governo già anticipate nei giorni scorsi: tecnici, per aiutare soprattutto i piccoli comuni a pianificare e gestire i lavori; certezza sulle risorse, sbloccando anche 1 miliardo di euro di risorse non spese per gli ammortizzatori sociali e per i fondi per l’export, miliardo che rientra negli oltre 4 miliardi già stanziati dal governo; semplificazione; garanzia di legalità, per evitare infiltrazioni e malintenzionati; infine il credito d’imposta, come avvenuto per il terremoto, con le banche ad anticipare i fondi per famiglie e imprese e lo Stato poi in un secondo tempo a ristorare le banche