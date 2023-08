Alluvione. Le nuove richieste della Regione: “Completare i cantieri entro l’inverno”

Nuovo provvedimento della Regione Emilia-Romagna per le imprese e per i cittadini colpiti dall’alluvione. Alle piccole e medie imprese e ai professionisti verrà garantito un accesso al credito a tasso zero, da restituire in 18 mesi, con 6 mesi di preammortamento, in attesa dei ristori dallo Stato. Dalle risorse garantite dalla raccolta fondi, invece, per le famiglie un aiuto per l’acquisto di veicoli, per i Comuni un sostegno alla ricostruzione di scuole, impianti sportivi e luoghi di cultura. Giovedì un nuovo incontro con il commissario Figliuolo, al quale la Regione presenterà nuove richieste, in realtà in parte già anticipate dai territori.