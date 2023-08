Sarà riaperto al transito oggi, verso sera, il cavalcavia di via Cavina in quanto sono stati ultimati i principali lavori: nuovi giunti di dilatazione, nuovo asfalto, riposizionamento del parapetto metallico a protezione del percorso pedonale con la sostituzione degli elementi rotti. Nei prossimi giorni verranno eseguite lavorazioni marginali compatibili con il ponte aperto alla circolazione. Si è trattata dell’ultima fase dei lavori di manutenzione straordinaria, iniziati lo scorso anno con l’intervento sul ponte di via Teodora per un investimento complessivo di 700 mila euro.

“L’intervento si è concluso in anticipo rispetto ai tempi previsti – afferma l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – consentendo una viabilità scorrevole proprio in prossimità dell’apertura delle scuole. Prosegue da parte del Comune la verifica dei numerosi ponti sul territorio che comportano un costante impegno per la sicurezza del traffico veicolare e della viabilità”.

Si ricorda che, per consentire la realizzazione di alcuni lavori di Rfi, legati al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria fra le stazioni di Alfonsine e Ravenna sulla linea Ferrara – Ravenna, sono chiusi temporaneamente da alcuni giorni tre passaggi a livello fino al 6 settembre: via Canala, via Canalazzo e vicolo San Sebastiano. Il traffico stradale è deviato su itinerari alternativi opportunamente indicati.