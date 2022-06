40 pedane di plastica che permettono ai diversamente abili di raggiungere il mare si trovano da ieri pomeriggio al Bagno Gianni di Punta Marina, il quale assieme alla cooperativa spiagge ha risposto al richiesta della presidente dell’associazione Sorriso di Giada OVD, Pamela Zingale.

“E’ stato un gesto molto bello, ma soprattutto solidale nei confronti di quelle mamme che non essendoci pedane abbastanza lunghe per arrivare vicino l’acqua si spaccano la schiena solo per rendere felice il proprio figlio e vedere nei suoi occhi quella gioia che non sempre ci può essere., commenta Zingale, – Vivere momenti di leggerezza e spensieratezza con i propri cari è un diritto del cittadino, e lo stato italiano ne deve prendere atto. Ringrazio enormemente il Bagno Gianni e la Cooperativa spiagge di Ravenna”