Verso le 2 di notte alcuni residenti svegliati dal rumore delle fiamme di un auto ed hanno dato l’allarme ai Vigili del Fuoco che prontamente sono intervenuti evitando che l’incendio si propagasse ad altre auto in sosta nelle vicinanze ed ai bidoni dei rifiuti.

I Vigili del Fuoco per questo intervento hanno utilizzato un novo schiumogeno biodegradabile non inquinante. L’intervento si è concluso in un paio di ore, sono intervenuti i Carabinieri, le indagini sulla natura del rogo sono in corso.