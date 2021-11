Doppia ricorrenza per l’Orchestra da Camera di Ravenna che quest’anno festeggia i vent’anni dalla nascita e martedì, 9 novembre 2021, torna al Teatro Alighieri con un concerto dedicato a Mozart, dopo il periodo di inattività forzata imposto dalla pandemia.

L’attività dell’Orchestra da Camera di Ravenna, in convenzione con il Comune di Ravenna, si svolge in quest’ultimo scorcio dell’anno interamente all’insegna della classicità e della musica di Mozart, con una programmazione che passa dai primi capolavori all’estremo lascito del genio salisburghese, il Requiem rimasto incompiuto.

Il concerto, intitolato “Il giovane Mozart”, ci riporta agli anni giovanili segnati da lunghi ed estenuanti viaggi in cui il padre Leopold portò il figlio prodigioso ad esibirsi presso le maggiori corti europee nella speranza di ricavarne una commissione importante, o meglio ancora un ingaggio lavorativo stabile. Non sempre questi viaggi sortirono gli effetti desiderati ma certamente contribuirono a creare il patrimonio dell’umanità che nell’insieme è la musica mozartiana.

Dotato di straordinaria mente assimilatrice, Mozart seppe imprimere un taglio personale a ogni forma e stile con cui entrò precocemente in contatto, come la Sinfonia n. 29 K. 201, composta nel 1774 di ritorno da un viaggio in Italia e un soggiorno a Vienna. Opera giovanile ma perfetta nella fattura e nell’altezza d’ispirazione, domina la seconda parte del concerto diretto da Paolo Manetti.

La prima parte, invece, lascia spazio al Concerto in mi bemolle maggiore K. 271 e all’interpretazione del solista Marco Scolastra. Pianista di vasta esperienza, appassionato di musica del Novecento, Scolastra vanta un’intensa collaborazione con il drammaturgo Sandro Cappelletto, con cui ha partecipato più volte al programma Inventare il tempo, in onda su RAI 5. Al pianista il compito di rievocare la personalità della virtuosa francese Mademoiselle Jeunehomme a cui Mozart dedicò il Concerto K. 271 nel 1777.

Il concerto del 9 novembre presso il Teatro Alighieri di Ravenna ha inizio alle ore 21.00. L’ingresso è gratuito con obbligo di green pass ed è possibile prenotare il biglietto presso la Biglietteria del teatro negli orari di apertura.