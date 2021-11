Anche la UISP con il suo settore Atletica Leggera, si unisce all’appello e alla raccolta fondi, promossa da Cuore e Territorio a favore della piccola Sara Cantagalli. Sara, faentina, ha tre anni e soffre di un neuroblastoma, una terribile patologia. Per poter assistere la figlia durante le terapie chemioterapiche, papà Mattia e mamma Maria hanno perso il lavoro, non riuscendo più, quindi, a far fronte alle ingenti spese necessarie per le cure di Sara.

Data la delicatezza e l’urgenza della condizione in cui versano i coniugi Mattia e Maria Cantagalli, l’associazione “Cuore & Territorio”, e da oggi della UISP, ha deciso di attivarsi, lanciando una campagna di raccolta fondi. Chi volesse sostenere la famiglia di Sara, pertanto, potrà effettuare una donazione sul conto corrente bancario attivato nella “Cassa di Risparmio Ravenna” (l’IBAN è: IT 02 F 06270 13100 CC0000027952) intestato a “CUORE E TERRITORIO APS” e scrivendo come causale “Aiutiamo Sara”.

Per ulteriori informazioni,vi invitiamo a contattare la delegata dr.ssa Fusconi Elena al numero al 339 6479057, alla quale si potranno chiedere più delucidazioni, anche in merito al contributo detraibile dalla dichiarazione dei redditi, fino ad un massimo di 30.000€

Durante la gara delle Promesse di Romagna del 6 novembre a Marina di Ravenna sarà presente un punto raccolta a cui potranno aderire tutti.

Il Coordinamento delle Società Podistiche integrerà a sua volta con una quota per ogni partecipante.