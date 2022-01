Per celebrare la Giornata della Memoria il Comune di Casola Valsenio, in collaborazione con la Sezione ANPI di Casola Valsenio e l’Associazione culturale “Teatro Sonoro”, ha organizzato due serate nel Cinema Senio.

Giovedì 27 gennaio alle ore 20.30 verrà proiettato il film “Jojo Rabbit”, mentre sabato 29 gennaio alle ore 20.30 andrà in scena “Suoni e Voci della Memoria”, uno spettacolo teatrale e musicale di “Teatro Sonoro”.