Ripartiti i treni fra Marradi e Faenza, ma con disagi e ritardi

Ripartiti mercoledì 27 dicembre i treni lungo la Faentina fra Marradi e Faenza. Per raggiungere Ravenna invece si continuerà a viaggiare su autobus. Per i treni saranno un paio le corse in meno, ma diversi i disagi. Basti pensare che il treno atteso oggi alle 9.40 a Faenza è arrivato in stazione oltre le 10. I tratti a rischio frane saranno monitorati dal Sistema di Allertamento attivato con la collaborazione del CNR. In caso di movimenti o di previsioni meteo potenzialmente pericolose per la circolazione, i convogli verranno fermati e si tornerà a viaggiare su gomma. Viste le varie problematiche è quindi arrivata la richiesta di ridurre i prezzi degli abbonamenti.