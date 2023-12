È affidata alla voce suadente di Sara Zaccarelli l’apertura domani di Christmas Soul, il festival dedicato al Gospel che porta grandi artisti internazionali a Ravenna per celebrare le feste natalizie. Fino al 1° gennaio il programma prevede tre concerti in Piazza del Popolo più quello del primo giorno dell’anno al Teatro Alighieri, per un appuntamento che ha saputo ritagliarsi un suo spazio tra gli eventi italiani dedicati a questo genere magico, nato dalla tradizione cristiana del popolo afroamericano e poi diventato per larga parte del mondo occidentale la coinvolgente colonna sonora delle festività natalizie.

Christmas Soul è organizzato da Comune di Ravenna, Spiagge Soul e Fondazione Ravenna Manifestazioni, e porta nella città romagnola tre importanti corali statunitensi che consentiranno di esplorare le radici di questa tradizione musicale, ma con incursioni non scontate in sonorità più moderne, tra Jazz, Pop e R&B. Gli ospiti internazionali di quest’anno sono il maestro Earl Bynum con The Mount Unity Choir, in arrivo dalla Virginia (venerdì 29 dicembre, alle 18), l’Inspirational Choir of Harlem diretto da Anthony Morgan, cui è affidato il concerto della notte del 31 dicembre (dalle 23) e infine Kaylah Harvey con The Bronx Black Keys e lo M String Quartet, che invece daranno il benvenuto al 2024 al Teatro Alighieri (alle 11.30, già sold out: durante il concerto, come di consueto, è prevista una raccolta fondi per “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”).