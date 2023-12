Venerdì 29 dicembre dalle 16 alle 20, durante i Mercatini natalizi si terrà l’evento del Pre Capodanno massese in Piazza Matteotti. Il Dj set di Nearco accompagnerà l’esibizione delle allieve e allievi della scuola Danza & Danza. Al termine della serata ci sarà il brindisi al vin brûlé offerto da Pro Loco e gli auguri dell’Amministrazione comunale.

Elisa Fiori, Assessore alla Cultura del Comune di Massa Lombarda, dichiara: “Dopo la bella affluenza dello scorso anno, come Amministrazione abbiamo deciso di riconfermare questo appuntamento pre capodanno.

Un momento per ritrovarsi tutti insieme in piazza, in piena atmosfera natalizia grazie ai mercatini allestiti a cura dei nostri commercianti, per salutare l’anno appena trascorso con un Brindisi al vin brûlé offerto da Proloco e accogliere quello nuovo danzando assieme agli allievi e alle allieve di Danza e Danza e dj Nearco, carichi di speranza e consapevoli che solo rimanendo uniti possiamo fare la differenza.”

Le associazioni che collaborano con l’Amministrazione Comunale per la realizzazione dei mercatini sono: InMassa, Pro Loco, Avis, IOR, Insieme per Massa 2000, Pargher, Caritas, Protezione Civile, Ciclistica Massese, Coro Ettore e Antonio Ricci, ANPI, Ciclistica Minipan, Gruppo Alpini, La Stella, I Ragazzi di Via Angiolina.