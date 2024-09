Sabato 7 settembre, alle ore 21.15 presso il Cinema Teatro di Riolo Terme, andrà in scena lo spettacolo teatrale “SEI SOLO MIA”, realizzato dalla compagnia teatrale “Gli amici di Smama” in collaborazione con l’Associazione SOS Donna, centro antiviolenza dell’Unione della Romagna Faentina. I dodici attori e attrici che si alterneranno sul palco metteranno in scena monologhi e pezzi teatrali che riguardano storie di violenza e stereotipi di genere, narrando di storie vere o ispirate, per dire NO alla violenza sulle donne.

Il tema non sarà raccontato solo attraverso le parole recitate, ma anche attraverso la danza della scuola “Agorà” di Castel Bolognese, presente sul territorio da 10 anni e impegnata nella divulgazione della danza come arte, linguaggio espressivo e strumento di educazione della persona, sotto la direzione artistica e didattica di Francescantonia Carletti. La compagnia metterà in scena una coreografia, ispirata al racconto “Cronaca di una violenza di gruppo” di Dacia Maraini, che è un grido e una testimonianza danzata sul tema della violenza alle donne. Durante lo spettacolo, ci saranno intervalli musicali portati in scena dal maestro di musica Mattia Brienza, che proporrà alcuni pezzi al pianoforte, suonati e cantati da lui e che accompagnerà anche la voce della cantante Dalila Fisichella che interpreterà un’intesa canzone di Fiorella Mannoia.

La compagnia teatrale di Faenza “Gli amici di Smama”, compagnia teatrale della parrocchia di Santa Maria Maddalena, è nata dodici anni fa e da allora ha messo in scena svariati musical, assieme ad alcuni attori e attrici della “Filodrammatica Berton”, storica compagnia teatrale del territorio faentino. Già nel 2021 la compagnia teatrale aveva collaborato con l’Associazione SOS Donna, portando in scena lo spettacolo “Te la sei cercata”, che aveva riscosso grande successo di pubblico.

Durante lo spettacolo “SEI SOLO MIA” si alterneranno sul palco: Paola Tampieri, Barbara Giannotti, Valentina Fiori, Michelle Menni, Scilla Pasi, Anna Viglietto, Nicola Ragazzini, Francesco Ricci, Emanuele Bandini, Lorenzo Visani, Gianluca Lusa e Marco Menni, che è anche il regista della compagnia.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto “Libertà al plurale: differenziAMOci”, ed è patrocinata Dal Comune di Riolo Terme e dall’Unione della Romagna Faentina. L’ingresso è a offerta libera. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione SOS Donna, telefonando al numero 0546 22060 o inviando una mail a info@sosdonna.com.

SOS Donna, associazione nata a Faenza l’8 marzo 1994, si occupa di fornire un servizio di prima accoglienza a donne che hanno subito o subiscono violenza, gestendo dal 2000 anche il servizio comunale Fe.n.ice (Female Network Service).

“Il lavoro svolto dalle volontarie di SOS Donna sul territorio dell’Unione della Romagna Faentina – dichiara la sindaca di Riolo Terme Federica Malavolti – è molto importante. Ma anche il supporto alle attività di sensibilizzazione è di grande importanza. Tutte le attività, dagli eventi per la Festa della Donna dell’8 marzo alla giornata contro la violenza alle donne del 25 novembre, sono momenti che vedono in prima linea l’Associazione e le amministrazioni del territorio. Con la serata del 7 settembre andiamo a sottolineare l’impegno del Comune di Riolo Terme e dell’Unione nell’affrontare temi fondamentali e di grande attualità, per tutelare le donne e non lasciarle sole”.