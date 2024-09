Si è svolta nella sala Zaccaria Facchini di Massa Lombarda l’assemblea del gruppo Comunale di Protezione Civile per la nomina del nuovo Coordinatore. All’unanimità il gruppo ha eletto Amedeo Ricchi, che dopo quattro anni sostituisce Simone Pelliconi. Amedeo era già stato coordinatore del Gruppo fino al settembre 2020 quando, per problemi personali, lasciò l’incarico.

Ha presenziato all’assemblea il Sindaco Stefano Sangiorgi, che ha ringraziato Simone Pelliconi per il lavoro svolto in questi anni, e si è congratulato con i presenti per la scelta fatta in Amedeo Ricchi, considerato da tutti un Volontario capace, con ampia esperienza e operatività nel settore della Protezione Civile, iscritto al gruppo massese da oltre dieci anni.

Dalle parole di Amedeo Ricchi, spezzate da una forte commozione, escono i ringraziamenti al gruppo: “sono onorato della vostra richiesta, sono iscritto al Gruppo dal 2014, e dopo dieci anni non mi sarei mai aspettato, pur già con un breve periodo passato da coordinatore, di essere rinominato per tale ruolo. La Protezione Civile di Massa Lombarda in questi anni è cresciuta tantissimo, e sono orgoglioso di poterla rappresentare sperando di farlo nel miglior modo possibile. Ringrazio tutti voi ed in particolar modo Simone Pelliconi, che mi ha proposto nell’incarico”.