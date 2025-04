La Fenix Energia vince 3-0 in casa con il Project System Rimini e mantiene otto punti di vantaggio su Bellaria a quattro giornate dal termine della stagione regolare.

Nel prossimo turno le faentine giocheranno giovedì 10 aprile alle 21.15 in casa delle Portuali Ravenna.

“Rimini non merita di occupare la terzultima posizione – sottolinea coach Loris Poli – perché è una squadra ben organizzata e che difende alla morte: probabilmente ha risentito di qualche infortunio avuto durante la stagione.

Noi abbiamo giocato una buona partita, mostrando il giusto atteggiamento in tutti i set. Ogni parziale è stato combattuto e lo abbiamo gestito con calma e pazienza, mettendo un altro mattoncino nella nostra stagione. Ora dobbiamo prepararci bene per la gara di giovedì in casa delle Portuali Ravenna, che sono imbattute sul loro campo, e credo che le motivazioni a questo punto della stagione ci daranno una spinta in più”.

Fenix Energia – Project System Rimini 3-0 (25-14; 25-17; 25-20)

FAENZA: Cavallari 7, Morelli 11, Calderoni (L1), Alberti 15, Goni ne, Benedetti ne, Gorini ne, Merendi ne,, Guardigli 8, Gallegati ne, Bertoni ne, Francesconi 14, Maines 3, Ramponi (L2). All.: Polo

RIMINI: Mussoni 6, Orsi 13, Costantino ne, Rossi 5, Bendettini 7, Marchi (L1), Berardi 1, Pellegrini ne, Uggeri 2, Perazzini 4, Corradini (L2), Calamai, Colonna ne, Mancini ne.. All.: Gambuti

NOTE. Faenza. Punti in battuta: 2; Errori in battuta: 3; Muri: 6; Punti in battuta subiti: 1.

Rimini. Punti in battuta: 1; Errori in battuta: 3; Muri: 5; Punti in battuta subiti: 2.