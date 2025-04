La Fenix Energia perde il big match con l’Idea Volley Bellaria e scivola al terzo posto, posizione occupata insieme alla Retina Cattolica. Nelle ultime due giornate di campionato, le faentine si giocheranno la qualificazione ai play off.

“È stata una partita strana – spiega coach Mirko Mancini -. Sapevamo che sarebbe stata una gara importante per poter ritornare secondi e l’abbiamo affrontata in maniera perfetta all’inizio poi, non so per quale motivo, si è inceppato qualcosa. Abbiamo smesso di ragionare, di difendere sulle palle facili e di essere lucidi in attacco e da quel momento è stato tutto in salita. Una partita con così tanti errori in attacco non l’abbiamo mai giocata ed è stato determinante per la sconfitta. Questo mi rammarica molto, anche se siamo stati bravi a recuperare nel quarto set e ad ottenere comunque un punto. Ora siamo quarti a pari merito ed è importante restare concentrati fino alla fine del campionato, perchè essere terzi consente di arrivare ai play off, mentre la qualificazione non è automatica se si arriva quarti. Dobbiamo ritornare ad allenarci con la consapevolezza che la conquista del terzo posto dipende solo da noi”.

Nel prossimo turno, che sarà il penultimo di campionato, la Fenix Energia giocherà venerdì 11 aprile alle 20.45 in casa del Volley Club Cesena.

Fenix Energia – Idea Volley Bellaria 2-3 (25-15; 13-25; 16-25; 26-24; 7-15)

FAENZA: Calubani, Zannoni 4, Bartoli 14, Sbarzaglia, D’Agostino 11, Giorgi, Rossi 17, Grandi, Merendi 1, Enabulele 13, Spada 6, Raffoni, Ronchi (L2), Seganti (L1). All.: Mancini