Nuovo volto per il Superstore Conad Galilei di via Newton 28 a Ravenna, che ha tagliato il nastro venerdì 16 febbraio dopo i lavori di ristrutturazione, alla presenza dell’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta.

Le novità principali riguardano le casse, che ora offrono i percorsi di pagamento veloci e fai da te più evoluti, e la presentazione dell’ortofrutta all’ingresso, che è stata riprogettata e ora risulta più ampia e razionale. Aggiornati anche l’assortimento dei generi vari e lo spazio dedicato ai prodotti extra alimentari.

Il superstore ha una superficie di vendita di circa 1.350 metri quadri. La gestione è affidata alla società DMC srl.

All’interno sono presenti tutti i punti di forza del marchio Conad, leader di mercato in Italia, a partire dalla grande attenzione alle referenze del territorio, come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi. I clienti trovano la macelleria servita e con lavorazione tradizionale in osso, la pescheria servita al banco, la panetteria e la gastronomia, con un ricco assortimento di pietanze calde e fredde pronte da consumare, prodotte dalla nuova cucina interna. Non mancano l’articolata proposta dei prodotti a marchio Conad e una cantina di vini ricchissima di etichette.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 20,30; la domenica dalle 8 alle 19,30.

«Il Conad Galilei è un riferimento storico per la città di Ravenna, grazie anche al contributo di soci di comprovata capacità ed esperienza — dichiara l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta —. Questa ristrutturazione, realizzata senza nemmeno un giorno di chiusura e continuando a garantire il servizio quotidiano, riflette il nostro impegno nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti, offrendo loro un ambiente moderno e accogliente, insieme a un’ampia gamma di prodotti di qualità e servizi convenienti. Continuiamo a investire nelle nostre strutture, al fine di offrire un’esperienza di acquisto sempre più soddisfacente e all’avanguardia».