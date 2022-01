Maltrammenti a danno del vicino di casa, un anziano di 84 anni, deceduto il 5 gennaio a due settimane del ricovero in ospedale. È l’accusa per la quale è indagata dalla Procura di Ravenna una faentina.

La denuncia parte dal figlio dell’uomo che già aveva fatto causa alla donna per circonvenzione sospettando la sottrazione di ingenti somme di denaro. La notizia è riportata dal Corriere di Romagna in edicola martedì 11 gennaio.

L’84enne è stato ricoverato in ospedale il 23 dicembre scorso su indicazione del proprio medico curante a causa di alcuni esami del sangue fuori dalla norma. È stata quindi disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso e dei valori alterati nel sangue. Sul corpo dell’anziano sono inoltre state riscontrate anche delle lesioni. Una caduta dalle scale, la spiegazione. L’autopsia dovrà dare una risposta anche a questa circostanza.

La donna, vicina di casa dell’anziano e della moglie, da tempo aveva instaurato un rapporto di amicizia con la coppia. Li aiutava a fare la spesa e in alcune faccende domestiche. I rapporti con il figlio invece da tempo erano compromessi, tanto che la stessa donna lo aveva denunciato per maltrattamenti, ma le accuse non avevano trovato riscontro.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Cristina D’Aniello, cercheranno ora di capire se, oltre ai favori, si nascondesse qualcos’altro.