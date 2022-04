Riaperti i ponti sulla Baiona | VIDEO

Riaperto oggi pomeriggio il traffico veicolare sui ponti A118 e A119, in via Baiona, sul canale Magni, dopo la conclusione dei relativi lavori di ripristino tecnologico e risanamento strutturale che hanno comportato un investimento da 1,8 milioni di euro. I lavori hanno consentito di ristabilire la funzionalità degli impalcati, togliere le limitazioni di portata a 32 tonnellate e rendere i ponti idonei a sopportare carichi di Prima categoria, ricreando le migliori condizioni di sicurezza possibili per la viabilità.