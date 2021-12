“Oggi è sciopero generale della scuola contro la manovra finanziaria. Si asterrà dal lavoro sia il personale docente che quello tecnico-amministrativo e lo stesso personale dirigenziale. La manovra, scrivono i sindacati: “continua ad ignorare le gravi criticità della scuola pubblica. C’è l’esigenza di pretendere un profondo mutamento dei contenuti del disegno di legge in fase di esame da parte del Parlamento nella parte dedicata alla scuola che, tra le altre cose, è chiamato a reperire non solo le risorse finanziarie necessarie per consentire di rinnovare il contratto di categoria ormai scaduto, ma anche di adottare le altre misure per affrontare la grave emergenza epidemiologica in atto, dando continuità all’attività didattica in presenza, in sicurezza”.

Come Ravenna in Comune siamo solidali con le lavoratrici e i lavoratori del settore. Proponiamo sul nostro sito un estratto della comunicazione della FLC CGIL dello scorso 26 novembre che ci sembra riassumere appropriatamente il contesto in cui questo sciopero si svolge. In attesa dello sciopero generale di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori indetto per il prossimo 16 dicembre.”