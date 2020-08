Ravenna FC: è Giuseppe Magi il nuovo mister dei giallorossi

Questa mattina presso l’Hotel Classensis si è tenuta una conferenza stampa organizzata dallo staff del Ravenna Football Club per presentare il nuovo allenatore della squadra per la prossima stagione, Giuseppe Magi. L’allenatore originario di Pesaro ha al suo attivo due storiche promozioni in serie C (Maceratese e Gubbio) e la conquista dei playoff con gli eugubini da neopromossi, oltre ad esperienze sulle panchine di Vis Pesaro, Virtus Bassano e Sambenedettese. Durante la conferenza stampa inoltre il Presidente Alessandro Brunelli ha fatto il punto sulla situazione dopo la retrocessione della squadra.