Una conversazione a partire dalla lettera enciclica Laudato sì. Si terrà domani, 22 aprile, nella Giornata della Terra a cura dell’Ufficio di Pastorale sociale, del lavoro, Giustizia e pace, Custodia del Creato alla Biblioteca diocesana San Pier Crisologo alle 18.

Il 22 aprile, un mese e due giorni dopo l’equinozio di primavera, si celebra l’Earth day, la Giornata della Terra, voluta dal senatore statunitense Gaylord Nelson e nata come movimento universitario che metteva i temi del rispetto dell’ambiente e della pace al centro del dibattito pubblico dopo il disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oi al largo di Santa Barbara. “Tutte le persone, a prescindere dall’etnia, dal sesso, dal proprio reddito o provenienza geografica, hanno il diritto ad un ambiente sano, equilibrato e sostenibile”, scrisse in quell’occasione Nelson.

Il tema, al centro del magistero di Papa Francesco ma anche di molti altri pontefici prima di lui, dal Concilio Vaticano II in poi, sarà affrontato con la lettura di testi tratti da Messaggi, documenti della Chiesa, della letteratura e altro ancora in un luogo simbolo della cultura aperta alle nuove generazioni come appunto la biblioteca diocesana San Pier Crisologo. Diretta Facebook sulla pagina della Biblioteca (Biblioteca Diocesana “San Pier Crisologo” Ravenna) dalle ore 18.