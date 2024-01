“Facendo una passeggiata in centro città a Lugo ci si rende conto che il decoro urbano non è certo un argomento di interesse primario per l’amministrazione Ranalli, il panorama è francamente imbarazzante, bidoncini per la raccolta differenziata sui marciapiedi, cartacce e plastica un po’ ovunque dovuto per lo più alla caduta di materiale durante la raccolta differenziata, guano di piccioni, palazzi abbandonati fatiscenti, vetrine spaccate, negozi sfitti, non c’è che dire, un bel biglietto da visita per la città e per l’amministrazione .

Da evidenziare che la combinazione dei paletti a delimitazione del marciapiede e la presenza dei bidoni dei rifiuti di fronte alle abitazioni restringono il passaggio in maniera tale da impedire il passaggio ad una carrozzina o ad una carrozzella, quindi creando una nuova barriera architettonica data appunto dalla gestione rifiuti e dall’organizzazione della stessa, credo invece che l’obbiettivo dovrebbe essere togliere ove possibile le barriere architettoniche e rendere la città più aperta ed inclusiva possibile rendendo il centro fruibile da tutti.

Non va meglio fuori dal centro, ad esempio tutta l’area prospiciente al centro commerciale IRIS, mi riferisco ai parcheggi ed alle aree verdi, sono mesi, se non anni, che non vengono puliti e spazzati, rifiuti di ogni genere sono sparsi ovunque , portati dal vento e dalla maleducazione di qualcuno e mai raccolti, inoltre mancano i cestini necessari alla raccolta dei rifiuti, non si può pretendere attenzione dai cittadini quando la prima ad essere disattenta è l’amministrazione .

Poi ci spostiamo nelle frazioni e qui la situazione è ancora più grave; infatti, nella zona di Voltana dove il fortunale del 22 Luglio 2023 ha colpito duro, ben 6 mesi fa, ci sono ancora i sacconi di materiale edile e delle lastre di eternit che i cittadini diligentemente hanno confezionato e messo al sicuro sul bordo stradale ma che HERA meno diligentemente non ha ancora ritirato.

Su tutto quanto riguarda questo tema ritengo si debba fare un’attenta riflessione e si debba cambiare qualche strategia tenendo conto dei pessimi risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Il servizio su tutto il territorio è gestito da HERA che è di fatto un fornitore di servizi, da cittadino ritengo che il servizio non sia per niente adeguato ed accettabile in questa formula, capisco che le percentuali del materiale riciclato e recuperato sono aumentate e di questo ne siamo felici, ma dobbiamo rivedere la strategia di raccolta per migliorare il decoro urbano e dare un servizio decente ai cittadini che pagano la TARI e che peraltro, di fatto, forniscono materia prima ad HERA che ne trae profitti milionari, sarei curioso di sapere cosa ne pensa il candidato del PD Elena Zanoni al riguardo.

Sabato 3 febbraio faremo una conferenza stampa presso il circolo FDI Bassa Romagna “Giuseppe Compagnoni” in Galleria corso Matteotti a Lugo per presentare una raccolta firme su tutto il territorio al fine di chiedere una revisione della strategia per la raccolta differenziata e per un più attento decoro urbano, in quell’occasione presenteremo delle proposte su cui ragionare, che saranno spunto di riflessione per il programma del candidato sindaco del centrodestra e per tutta la coalizione.”

Rudi Capucci

Coordinatore FDI per il Comune di LUGO e la Bassa Romagna