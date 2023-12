Anche quest’anno la Consulta del volontariato del comune di Ravenna organizza la 18° edizione del pranzo

della solidarietà per un “natale in compagnia”. L’ appuntamento è per sabato 23 dicembre 2023 alle ore 12,00. Quest’anno la location sarà il Centro Sociale La Quercia di Ravenna. Un locale molto ampio e luminoso che accoglierà un centinaio di ospiti.

La Consulta organizza questo pranzo ormai da parecchi anni e nel tempo la formula è stata rivista e riadattata a seconda delle esigenze del momento; si è partiti con pranzi esclusivamente nelle parrocchie, per poi spostarsi anche in ambienti diversi come i centri sociali ( ricordiamo quello del 2019 fatto al Centro Sociale Bosco Baronio) per poi rivedere ancora la formula causa pandemia Covid per arrivare infine allo scorso anno quando è stato fatto direttamente in collaborazione con Caritas presso la mensa Santa Teresa.

Il messaggio che comunque vuole passare indipendentemente dal luogo dove si svolge il pranzo è quello del volontariato come valore sociale della solidarietà e dell’auto aiuto non concentrato in una sola giornata ma tutto l’anno.

Quest’anno saranno distribuiti 100 inviti, tramite servizi sociali, Caritas e dormitori e mense, a persone che più di altre hanno bisogno di relazione e di attenzioni, sole o in condizione di fragilità economica e sociale

È previsto anche un servizio di trasporto gratuito dal domicilio per chi non dispone di mezzo proprio.

Sarà un pranzo sobrio, semplice ma ricco, preparato dallo staff del centro sociale

“In questa giornata vogliamo creare quell’atmosfera calda dal dolce sapore della festa in famiglia, il valore della condivisione del Natale portatore di pace e serenità. Possiamo affermare che Ravenna esprime testimonianza del grande senso di solidarietà che caratterizza la nostra comunità, valore che non deve disperdersi e che va coltivato soprattutto nei momenti di crisi economica e culturale come quello che stiamo vivendo – ha sottolineato il presidente della consulta del Volontariato Giovanni Morgese – il prossimo Natale proveremo a coinvolgere la grande catena di ristorazione Ravennate per la riuscita di un pranzo natalizio preparato da più chef in una gara di solidarietà”.