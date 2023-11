Si intitola “Sempre avanti tutti assieme!” la quinta edizione del convegno SLA/ALS Formazione e Informazione promosso da FabiOlus, in programma sabato 25 novembre al Grand Hotel Mattei di Ravenna, in v.le Enrico Mattei, 25, titolo scelto anche quest’anno da Fabio Bazzocchi promotore dell’evento per esprimere con forza la determinazione e l’associazionismo necessario per progredire in tale percorso di malattia.

L’evento vede come Responsabile Scientifico il Dott. Pietro Querzani Direttore di UOC Neurologia Ravenna Dipartimento Neuroscenze ASL Romagna, e il Dott.Andrea Calvo Professore Associato di Neurologia Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” Università degli studi di Torino Centro Regionale Esperto per la SLA

La giornata si pone come finalità il condividere i programmi, gli obiettivi e le modalità di gestione fra il personale esperto nella cura dei pazienti con SLA e i professionisti e care givers di tutta la rete. Il Convegno diventa uno strumento fondamentale con immediata ricaduta sulla qualità dell’assistenza e quindi sulla vita del paziente e della sua famiglia. Verrà affrontata la tematica dell’integrazione multiprofessionale tra assistenza territoriale ed ospedaliera facendo il focus su tutto ciò che può essere migiorabile nell’attuale PDTA dando voce all’esperienza dei pazienti e caregivers

Una giornata di studio fortemente voluta da FabiOnlus per parlare della malattia, delle novità, di esperienze e proposte di miglioramento. L’associazione è nata il 31 marzo 2016 su iniziativa di un gruppo di familiari e amici di Fabio Bazzocchi, un ravennate a cui è stata diagnostica la Sla nel 2012 e che da allora si impegna per far conoscere la malattia e promuovere le cure necessarie per affrontarla.

Il convegno è organizzato da Unika Conferences & Events Provider Nazionale Ecm e riconosce 5 crediti formativi di aggiornamento professionale.

Per gli interessati è possibile iscriversi al seguente link: https://www.unikacongressi.com/eventi/v-convegno-sla-als-formazione-e-informazione-ra