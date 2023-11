L’Ordine degli Architetti delle Provincia di Ravenna si congratula con l’architetto Bruno Minardi, che ha ricevuto il Premio “IN/Arch alla Carriera Regione Emilia Romagna” di recente conferitogli presso la sede dell’IN/Arch Lombardia a Milano. Questa la motivazione: “le sue opere costituiscono un importante contributo alla storia dell’architettura contemporanea, e la sua figura rappresenta con eccellenza la cultura architettonica italiana”.

Bruno Minardi, come si legge dal suo sito, “sostiene un’idea di architettura segnata dal riavvicinamento agli elementi del costruire così come desunti dal luogo, dalla natura e più in generale dall’architettura senza architetti: in questa direzione si ispira alle forme semplici del paesaggio industriale da cui in buona parte ha estratto alcuni dei riferimenti divenuti poi la base della sua produzione architettonica caratterizzata da un catalogo di elementi ricorrenti:

da qui le ripetute partecipazioni alla Biennale di Architettura di Venezia ed alla Triennale di Milano, le mostre in importanti gallerie e musei internazionali e le numerose conferenze e laboratori di architettura tenuti in Italia ed all’estero”.

Minardi da sempre ha svolto attività progettuale congiuntamente alla didattica e alla ricerca: Professore Ordinario di Progettazione Architettonica, ha insegnato presso l’IUAV di Venezia e l’UNIFE di Ferrara, per alcuni anni è stato External Examiner presso l’Architectural Association di Londra, mentre dal 1989 al 1995 è stato presidente della fondazione “La Città Europea” ad Orta San Giulio, attivando laboratori post-laurea con Pierluigi Nicolin, Franco Purini, Peter Wilson.

Collabora con numerose riviste di architettura facendo parte del comitato di redazione di “Lotus” e di “Ajon”; le sue opere sono documentate sulle principali riviste di settore e raccolte in monografie a lui dedicate, tra cui “Bruno Minardi”, Academy Editions, Londra 1997, con prefazione di Kenneth

Frampton. E’ anche presente nel libro “I grandi architetti del Novecento” scritto da Paolo Portoghesi, edizioni S&K, Roma 1998.

Nello specifico del territorio ravennate ha realizzato alcune opere significative, tra cui Il Centro Direzionale del Porto San Vitale, il Porto Turistico Marinara, Il Crematorio sul Candiano, il Comparto ex Macello/Setramar, la piazza Giorgio de Chirico (già via Cilla).

“Come Ordine Provinciale siamo molto orgogliosi dell’attribuzione del Premio a Minardi, senza dubbio uno degli architetti più importanti espressi da Ravenna negli ultimi decenni” sottolinea la presidente dell’Ordine, Rita Rava; “ringraziamo inoltre l’architetto Gioia Gattamorta, che fa parte di IN/Arch Emilia Romagna, che ha caldeggiato il nome di Minardi per questo prestigioso riconoscimento”.