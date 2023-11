Area Liberale: “Iniziamo ad installare lo spartitraffico in circonvallazione dove le misure lo consentono”

Iniziare ad installare lo spartitraffico nel tratto di circonvallazione dove non ci sono problemi di larghezza della carreggiata. È la proposta di Area Liberale, che già in consiglio comunale aveva presentato una mozione, votata praticamente da tutta l’assemblea, astenuta la Lega, per la barriera di protezione tornata ora al cento del dibattito cittadino e politico dopo l’incidente mortale del 14 novembre scorso. Giovedì si riuniranno nuovamente i consiglieri, ma tutto quello che era in potere al consiglio comunale è già stato fatto.