A Ravenna arriva il programma televisivo “Quattro Ristoranti”, show tv prodotto da Magnolia e Dry Media, in onda su TV8. La troupe è stata avvistata a Ravenna. Durante la trasmissione, condotta da Alessandro Borghese, in ogni puntata, quattro ristoranti di una località si sfidano a colpi di menù.

In giornata sono circolati alcuni nomi dei possibili partecipanti. È stato fatto il nome di Ca’ de vin, I passatelli, Il gallo, Corte Cabiria, ma sono arrivate le prime smentite. Al momento vige il massimo riserbo su chi saranno gli imprenditori a partecipare al gioco televisivo.