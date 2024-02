Quasi 300 nuovi punti ricarica per veicoli elettrici nella Romagna Faentina

Arriveranno 295 nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici nella Romagna Faentina. 228 saranno solamente a Faenza. Si tratta del piano dell’Unione della Romagna Faentina per la mobilità elettrica. Oltre alle stazioni di Faenza, verranno realizzati 14 punti ricarica a Brisighella, 4 a Casola Valsenio, 23 a Castel Bolognese, 13 a Riolo Terme e 13 a Solarolo. C’è già la disponibilità degli operatori interessati ad aggiungere ulteriori stazioni di ricarica qualora ve ne fosse necessità. Le 295 nuove stazioni sono state calcolate per garantire un punto di approvvigionamento ogni 6 veicoli elettrici o ibridi immatricolati. Si tratta di posteggi sia a ricarica veloce, sia zone di sosta dove sarà possibile lasciare i veicoli tutta la notte. Le opere di realizzazione, gestione e manutenzione della rete degli impianti saranno a carico degli operatori e non ci saranno oneri per i Comuni