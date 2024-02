In relazione agli eventi meteo-climatologici avvenuti nel 2023 in Romagna e per analizzare e conoscere bene i cambiamenti climatici attuali l’ Associazione Meteorologica Torricelli ,che gestisce l’Osservatorio meteo di Faenza,in collaborazione con la Palestra della Scienza,il Museo Malmerendi e con il patrocinio del Comune di Faenza, organizzano una conferenza meteorologica dal titolo: “Eventi estremi climatici – Alluvioni e Tornado in Romagna.”

Relatori della serata

Pierluigi Randi ,tecnico meteorologo,consulente tecnico Agenzia ItaliaMeteo e Presidente Associazione Meteo Professionisti AMPRO

Roberto Ghiselli Tecnico meteorologo certificato WMO

La conferenza , VENERDI 1 MARZO con inizio alle ore 21, si terrà presso la Sala del Museo Malmerendi in via Medaglie d’Oro 51 a Faenza.Ingresso libero.