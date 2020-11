Approvati dalla Giunta comunale nuovi lavori nelle scuole faentine. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria per i quali, a giugno di quest’anno, il Comune di Faenza è risultato beneficiario di un contributo complessivo di 310mila euro da parte del Ministero dell’Istruzione, per l’esecuzione di interventi di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi scolastici per ridurre la possibilità di diffusione del Covid-19.

I fabbricati interessati dai lavori, a seguito della ricognizione eseguita nei mesi estivi dai tecnici del Settore Lavori, sono le scuole elementari Tolosano e Pirazzini in città e le scuole medie di Reda e Granarolo Faentino, succursali rispettivamente degli istituti comprensivi Strocchi e Bendandi e si aggiungeranno ad altri già effettuati prima dell’apertura delle scuole.

Nello specifico gli interventi riguarderanno gli infissi in legno delle scuole primarie Tolosano e Pirazzini per un totale di quasi 89.500 euro. A questi si aggiungeranno i lavori di manutenzione straordinaria degli infissi in alluminio della scuola media di Reda per 37.900 euro e un intervento, anche questo di manutenzione straordinaria, sulla copertura della scuola media di Granarolo per 67.600 euro. L’importo totale in questo secondo stralcio di interventi è di 195mila euro finanziati attraverso i Fondi strutturali europei. I lavori dovranno essere ultimati entro la fine di quest’anno.