Ancora pochi giorni per iscriversi al corso ITS TEC sul tema dell’energia, molto richiesto dalle imprese del territorio.

“Sempre di più le imprese cercano tecnici preparati e non li trovano – spiega Massimo Cameliani, assessore allo Sviluppo economico –, lasciando scoperti il 30% dei posti disponibili. Le aziende ravennati, partner della didattica dei corsi ITS TEC, sono fra le più interessanti del territorio che si occupano di energia e chiedono studenti formati per il proprio organico, con prospettive elevate di inserimento e di successiva carriera”. Le iscrizioni chiuderanno il 16 novembre per gli ultimi posti ancora disponibili a Ravenna che si svolgeranno nei locali dell’Istituto tecnico Nullo Baldini. Il corso è biennale con una durata totale di 2.000 ore, di cui 800 di stage, da svolgersi tra novembre 2020 e luglio 2022. La formazione segue il modello DUALE, di scambio continuo tra aula, laboratorio e impresa. Il corso è gratuito e prevede solo una quota di partecipazione di 200 euro (da versare dopo avere superato le selezioni).

A Ravenna la Fondazione ITS TEC (Istituto tecnico superiore Territorio Energia Costruire), a cui aderisce anche il Comune, realizza il corso per “Tecnico superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili” con l’obiettivo di garantire alle imprese soluzioni energetiche sostenibili in scenari di alto consumo e di proporre, pianificare e realizzare interventi di efficientamento, risparmio e utilizzo razionale dell’energia per sistemi, impianti, siti produttivi e abitativi. Al link un video esplicativo realizzato dalla fondazione https://bit.ly/3pdUM4D. Il Tecnico Superiore GSES 4.0 opera inoltre sulla base dell’analisi e dell’interpretazione dei dati su consumi e fabbisogni, per ridurre gli impatti ambientali, e valorizzare la transizione alle energie rinnovabili, nelle prospettive di sviluppo sostenibile e di responsabilità sociale d’impresa.

Per l’iscrizione gli interessati possono scaricare la domanda dai siti www.itstec.it e https://www.itstec.it/sede-ravenna e consegnarla o spedirla alla segreteria organizzativa: Fondazione ITS Territorio Energia Costruire – sede Ravenna c/o Istituto Nullo Baldini via Marconi 2, 48121 Ravenna.

Per informazioni, Deborah Pelasgi, coordinatrice ITS TEC, tel 0544-298761, sederavenna@itstec.it