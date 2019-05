Il ritorno al lavoro della mamma dopo il parto e il distacco dal neonato sono i temi di cui si parlerà nel prossimo appuntamento – lunedì 27 maggio – al Centro per le famiglie dell’Unione della Romagna faentina, con il ciclo di incontri “Per mamme e papà appena nati e i loro bimbi“.

“Quando la mamma torna al lavoro!” è il titolo dell’incontro di lunedì prossimo, programmato dalle ore 10.00 alle 12.00 nei locali al secondo piano del Centro per le famiglie, in via San Giovanni Bosco 1, a Faenza.

Interverrà Elisabetta Ciracò, psicologa e psicoterapeuta.

Il ciclo propone appuntamenti settimanali di gruppo con altri genitori e neonati per confrontarsi, insieme a un esperto, sulle tematiche relative alla crescita del bambino nel primo anno di vita.

Sono invitati a partecipare anche nonni, zii e parenti.

La partecipazione è gratuita.

Per informazioni: tel. 0546 691871; e-mail informafamiglie@romagnafaentina.it.