Azione di protesta pacifica durante la Nott de Bisò da parte di Spazi Mirabal per sensibilizzare sulla guerra fra Israele e Palestina: “Cessate il fuoco: il mondo arabo è in fiamme”:

“Contestiamo il rogo del fantoccio che raffigura un uomo nero (il “Niballo”, cioè Annibale), chiamato saraceno – che rimanda al mondo arabo e musulmano” spiegano gli attivisti, che vedono nella Nott de Bisò una sorta di razzismo insito nella manifestazione: “Quest’anno abbiamo deciso di portare l’attenzione sul razzismo insito a questo evento e sul genocidio in Palestina, con l’obiettivo di far riflettere sull’immaginario collettivo e per poterlo cambiare in futuro, magari già dal prossimo anno. Attraverso la nostra azione chiediamo alla cittadinanza di interrogarsi sull’attualità e la validità di questa rappresentazione e, in particolare, del razzismo di cui questa giovane tradizione è intrisa. L’immaginario crea la cultura e per una cultura di pace crediamo che questo evento debba trasformarsi in qualcos’altro”.

I manifestanti si sono presentati in piazza durante il rogo del Niballo tenendo in mano degli aquiloni e uno striscione: “Abbiamo esposto la poesia “If I must die” di Refaat Alareer, giovane poeta e letterato palestinese morto il 6 dicembre 2023 sotto le bombe israeliane. Abbiamo aperto un grande striscione con la scritta «Cessate il fuoco! Il mondo arabo è in fiamme!», lo abbiamo portato accanto al rogo. Il tentativo di esporlo dalla balconata del Comune è stato interrotto però dalle forze dell’ordine che hanno impedito l’accesso a due persone di spazi_mirabal con aggressività, fino all’intervento dell’assessore alla sicurezza che ha invece scelto di confrontarsi.

Non dimentichiamo che, mentre la cittadinanza festeggia attorno alle fiamme, in Palestina continuano incessentemente i bombardamenti sulla popolazione civile. Dopo 90 giorni e oltre 22 mila morti, durante i quali il governo italiano ha dato supporto a Israele e astensione sulla risoluzione per il cessate il fuoco, queste fiamme non possono non apparire come segno di profonda insensibilità”.

“La nostra critica si rivolge al modo in cui usufruiamo della “tradizione” e alla totale assenza di ragionamento intorno a questo simbolo. La nostra critica non è rivolta alla festa della Nott de Bisò in sé, che può ancora essere un rituale collettivo per fare comunità. Ma la collettività oggi non è quella del 1964: riteniamo che il rogo di una “simbolica persona nera” escluda dalla comunità tutte le persone nere, le persone di origine araba o di fede musulmana, che in quell’immagine trovano una rappresentazione stilizzata e parodica di sé stesse, relegate al ruolo di “nemico” da bruciare, soprattutto in un contesto di razzismo sistemico come quello italiano.

La nostra azione intende così aprire la strada a un processo di confronto e trasformazione collettiva per trovare nuovi modi di inaugurare il futuro e trasmettere memorie del passato, a contatto con il presente”.