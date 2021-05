Una delle scarpette rosse in ceramica installate davanti alla panchina sempre rossa a fianco dell’abitazione di Ilenia Fabbri è stata rotta. La scarpetta, fissata per terra, è ora stata rimossa per capire se si riuscirà a riparla o se sarà necessario fabbricarne una nuova. Non è ancora chiaro cosa possa essere successo. Sono in corso accertamenti.

Scarpette e panchine furono installate in via Corbara per volontà di amici e parenti di Ilenia Fabbri. Le scarpette furono donate da una ceramista faentina. Una cinquantina le persone che hanno partecipato alla realizzazione di “Il giardino di Ilenia”, voluto per ricordare l’omicidio di Ilenia Fabbri e tutte le donne che subiscono ogni giorno violenza fisica e psicologica.