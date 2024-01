Brucia il Niballo alla Nott de Bisò

La testa che si inclina puntando fra il Borgo Durbecco e il Rione Giallo e poi cade a terra, dando vita alla puntuale discussione sul lato “baciato” dalla sorte. È bruciato il Niballo in piazza a Faenza. Colorato di verde, in omaggio al rione vincitore del palio 2023, il fantoccio rappresentante lo straniero invasore, simbolo delle sventure dell’anno passato, al termine di un anno travagliato per la città, è andato a fuoco. Prima del rogo, lo squillo delle chiarine ha annunciato il taglio dei palloncini che sono volati in cielo. 60 palloni, con i colori delle differenti compagini manfrede e del Gruppo Municipale. All’interno un messaggio di auguri e l’invito alle prossime edizioni delle giostre medievali. Chi troverà i palloncini, avrà diritto a due biglietti per la Bigorda o per il palio del Niballo.