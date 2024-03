“3 cucchiai al giorno di cibo per animali per 4 figli”: Bakkali racconta il suo viaggio a Rafah

Durante il Presidio per la Pace organizzato in Piazza del Popolo a Ravenna da La Casa delle Donne in occasione dell’8 marzo, fra le persone che hanno preso parola c’è stata anche l’On. Ouidad Bakkali, deputata del Partito Democratico, tornata recentemente dall’Egitto e dal confine con la striscia di Gaza, dove si è recata insieme ad una missione umanitaria per seguire il percorso dei container di aiuti diretti alla Palestina.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (Rete AOI), nell’ambito della campagna di Amnesty International “EmergenzaGaza”. La delegazione ha incontrato a Il Cairo organizzazioni della società civile, difensori dei diritti umani, agenzie delle Nazioni Unite, oltre alle rappresentanze diplomatiche italiane in loco. A Rafah invece un incontro con le organizzazioni umanitarie impegnate nell’inviare aiuti a Gaza.