Torna venerdì 15 marzo, dalle 9 alle 14, Impresa Diretta, il ciclo di eventi mirati a facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e aiutare i giovani tra i 18 e i 35 anni a trovare la propria strada per il futuro nel territorio. Questo secondo appuntamento del 2024 sarà dedicato al lavoro stagionale nel turismo e nell’agricoltura e si svolgerà a Palazzo Rasponi dalle Teste, in piazza Kennedy.

Sarà un’occasione per confrontarsi con le aziende del territorio, conoscere meglio il contesto lavorativo locale o, per esempio, scoprire come redigere un curriculum vitae più efficace. I giovani interessati potranno sedere agli stand per valutare le proposte di lavoro di 14 imprese del territorio per un totale di oltre 130 posizioni lavorative disponibili.

Si partirà alle 9 con l’accoglienza dei partecipanti e la presentazione dell’iniziativa “Impresa Diretta” a cura di Laura Rossi, dirigente del settore Politiche Giovanili del Comune di Ravenna. A seguire appuntamento con le conversazioni sul tema insieme all’assessore alla Transizione digitale Igor Gallonetto, che intervisterà giovani professionisti locali con una storia lavorativa di successo. Infine, dalle 10.15 alle 14 si svolgeranno i colloqui con le aziende, prenotabili su appuntamento compilando il form disponibile al link: https://www.supersaas.it/schedule/login/comravenna/impresa_diretta_marzo_2024

In contemporanea, i ragazzi e le ragazze interessate potranno partecipare a una serie di iniziative collaterali, alcune delle quali su appuntamento.

Alle 10.30 nel salone nobile si svolgerà il workshop “Professioni del domani: svela il tuo potenziale”, a cura di Eleonora Sette e Carla Cervellini Art-Er. Ingresso libero

Sempre alle 10.30, ma nella sala Giardino, il laboratorio “Il Curriculum Vitae: come creare un curriculum efficace, parole chiave, tipologie di CV” a cura del Centro per l’impiego di Ravenna. Su prenotazione, 30 posti disponibili a sessione:

https://www.supersaas.it/schedule/login/comravenna/Laboratori_marzo_2024

Alle 11.30, nella sala Giardino, il laboratorio “Il Colloquio di lavoro: come affrontare al meglio i colloqui di lavoro, la preparazione e le domande ricorrenti” a cura del Centro per l’Impiego di Ravenna. Su prenotazione, 30 posti disponibili a sessione:

https://www.supersaas.it/schedule/login/comravenna/Laboratori_marzo_2024

Alle 12.30, sempre nella sala Giardino, si svolgerà il laboratorio “Lavoro per te e la sua app: come utilizzare il portale Lavoroperte e la sua app per la ricerca lavoro” a cura del Centro per l’Impiego di Ravenna. Su prenotazione, 30 posti disponibili a sessione:

https://www.supersaas.it/schedule/login/comravenna/Laboratori_marzo_2024

Per l’intera durata dell’evento l’“helpdesk curriculum vitae” a cura di Informagiovani Ravenna sarà a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, che potranno essere guidati nella stesura del curriculum vitae. Su prenotazione, con slot ogni 15 minuti:

https://www.supersaas.it/schedule/login/comravenna/impresa_diretta_marzo_2024

Impresa diretta è un progetto realizzato nell’ambito del protocollo “Giovani, competenze e lavoro”, sottoscritto tra Comune di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, Agenzia regionale per il lavoro e la Camera di Commercio di Ravenna, con il coinvolgimento del Tavolo provinciale delle associazioni imprenditoriali di Ravenna.