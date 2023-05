Case svuotate, mobili buttati: tante le famiglie ad aver perso tutto

Case svuotate, mobili buttati. Famiglie, parenti, amici e volontari al lavoro per liberare dal fango strade e abitazioni. Lungo le vie vengono accatastati tutti gli oggetti ormai non più recuperabili. Fra il territorio di Faenza e la Bassa Romagna, sono diverse le famiglie che hanno perso tutto. Centinaia di migliaia di euro per le aziende, che cercano di poter ripristinare l’operatività per non perdere ulteriore fatturato. Il cielo sulla provincia di Ravenna è però diventato nero e le previsioni meteo raccontano di un ritorno della pioggia che preoccupa e spaventa. Molti Comuni stanno attivando un servizio di messaggistica via WhatsApp o via Telegram per consentire ai cittadini di rimanere aggiornati sulle allerte meteo e per ricevere informazioni utili.