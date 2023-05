Semplicemente un successo. Il successo della LugoRun e dello spirito con il quale il grande evento di running e walking ha saputo vestirsi dopo una delle settimane più difficili per l’intero territorio della Bassa Romagna.

Dopo la decisione di proseguire nell’organizzazione dell’evento, avendo scelto questa strada previo confronti con le autorità preposte e le forze di sicurezza dell’area, mettendo l’utile a disposizione delle famiglie alluvionate a causa dell’esondazione di fiumi e torrenti, la risposta della città è stata davvero grandiosa.

Questi i numeri che raccontano una giornata incredibile, di festa ma anche di profonda riflessione: 339 iscritti alla partenza della LugoRun21K, la competitiva sulla distanza della mezza maratona, 952 iscritti alla LugoRun9K, ovvero la manifestazione ludico-motoria, ed infine 370 bambini per la LugoRun6K Scuole accompagnati da genitori e insegnanti per un totale di oltre mille partecipanti. Il numero complessivo dell’evento supera dunque i 2.400 partenti sulle strade di Lugo con andata e ritorno al Pavaglione.

Una giornata che, prima e dopo il messaggio di amministratori pubblici e dirigenti Uisp presenti alla partenza con il cartelloSIAMO CON VOI riferito ai cittadini alluvionati e alla raccolta fondi in corso, è sfilata via fra colori, sorrisi, sport e abbracci. Il sole cocente ha messo a dura prova i partecipanti e anche l’orario di partenza ritardato (per consentire inizialmente il via nel quartiere Stuoie della cicloturistica Giro della Romagna, purtroppo rinviata poche ore prima della LugoRun) non ha facilitato lo svolgimento, ma in una bella giornata di festa tutto è filato liscio fino al termine.

Tante le curiosità di un momento aggregativo organizzato daUisp Ravenna-Lugo in stretta collaborazione con l’Asd Liferunner quale prima rappresentante di un mondo sportivo e di volontariato vasto e ricettivo. Tra questa anche la partecipazione del sindaco di Lugo Davide Ranalli alla competitiva sui 21Km chiusa con un tempo di 1h51’ di rispetto per un esordio assoluto sulla distanza come quello del primo cittadino. Una prova sportiva, quella di Ranalli, che dopo il traguardo si è subito trasformata in un ulteriore appello a tutti i presenti a contribuire alla raccolta fondi avviata anche dalla Consulta del Volontariato dei Comuni della Bassa Romagna che di sua iniziativa ha messo sul piatto immediatamente 500,00 euro.

Sulle strade della città, nei parchi e nelle zone più caratteristiche come il Ponte delle Lavandaie sono sfilati camminatori, bambini e intere famiglie sorridenti che all’arrivo in un Pavaglione mai così colorato hanno potuto applaudire anche i vincitori della gara ufficiale, quest’anno valida anche come Campionato Regionale Uisp Emilia-Romagna.

Tra gli uomini ha trionfato per il secondo anno consecutivoEnrico Bartolotti della Liferunner che ha fermato il cronometro sul tempo di 1h12’25”, seguito da Elia Generali della Atletica Castenaso con 1h14’03 e da Isaia Linari della Lughesina con 1h15’55”. In campo femminile vittoria per Mariarosaria Valente dell’Atletica 85 Faenza con 1h28’33” davanti per pochi metri a Serena Borsari (Società Victoria) con 1h28’35” e Giorgia Bonci (Gs Lamone) in 1h30’05. A Bertolotti, quale vincitore assoluto della LugoRun, anche il trofeo del Memorial Adriano Guerrini realizzato anche quest’anno dalla nota mosaicista Annafietta.