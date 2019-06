Fino a venerdì 21 giugno i tredici giovanissimi studenti di fotografia che hanno partecipato al workshop invernale di Camera school continueranno l’esperienza per la prima edizione estiva del corso. Camera school è un’iniziativa voluta l’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Ravenna in collaborazione con l’Associazione MITArt e ha come obiettivo l’approfondimento del linguaggio fotografico e delle sue basi tecniche per ragazzi e ragazze under 14. Gli incontri didattici si tengono alla Rocca Brancaleone. Per la giornata conclusiva del workshop, venerdì 21, i ragazzi saranno accolti al Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna in occasione delle mostre fotografiche di Oliviero Toscani, Arrigo Dolcini e del progetto Looking On. Questa visita consentirà ai ragazzi di conoscere maggiormente la città e i suoi luoghi permettendo loro di imparare dai grandi della fotografia.