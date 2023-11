Partirà con l’inizio del mese di dicembre un nuovo, ricco calendario di iniziative natalizie a Bagnacavallo e nelle frazioni.

“Bagnacavallo d’inverno” proporrà fino a gennaio 2024 cinquanta fra eventi, spettacoli, laboratori, incontri e concerti che affiancheranno mostre d’arte, presepi e proiezioni cinematografiche in un susseguirsi di appuntamenti per tutte le età.

Il programma di eventi per le festività natalizie – coordinato dall’Ufficio Cultura del Comune e realizzato con la collaborazione delle associazioni e degli operatori culturali del territorio, dei Consigli di zona e della rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro” – è stato presentato questa mattina in Municipio dalla sindaca Eleonora Proni, dalle assessore Monica Poletti alla Cultura e Caterina Corzani alla Partecipazione e dalla responsabile dell’Area Cultura Francesca Benini.

A dare il via a “Bagnacavallo d’inverno” sarà un fine settimana da trascorrere in centro storico sabato 2 e domenica 3 dicembre, fra laboratori per grandi e piccoli e appuntamenti musicali, in concomitanza con l’accensione delle luminarie natalizie. Sabato 2 i laboratori saranno curati dall’associazione culturale delle Erbe Palustri, a partire dalle 15, mentre l’animazione musicale itinerante sarà affidata a “La Bandessa – Santa Claus Band”. In serata ci si sposterà al Teatro Goldoni per il concerto “Light of Day” con l’associazione Nebraska. Domenica si inizierà già dal mattino con i laboratori di ghirlande e di confezionamento di pacchi regalo, accompagnati dalla musica di Cecily & Her Hot Strings. Al pomeriggio, un nuovo turno di laboratori si affiancherà al concerto del coro ortodosso “Colinde”.

“Bagnacavallo d’inverno” proseguirà poi con appuntamenti quasi quotidiani: dall’evento speciale “Christmas Crime” (5-6 dicembre) alle “Note d’autunno” con la Pro Loco (8 dicembre), dalle visite guidate (12 e 17 dicembre), da un grande evento con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Ravenna (16 dicembre) agli appuntamenti musicali dei più diversi generi (15 dicembre ore 20.30 corale Ebe Stignani ore 22 Soniche 2023 e Ssiege live; 17 dicembre ore 15 “The Colours of Freedom”; 18 dicembre “Libera la musica – Bagnacavallo Classica”, 28 dicembre una serata con la scuola di musica Doremi a Teatro), dai mercatini ai laboratori fino agli spettacoli per i piccoli e alle letture animate.

L’arte sarà protagonista con la mostra “Strade e storie – Paesaggi da Hokusai a Hiroshige” al Museo Civico delle Cappuccine fino al 14 gennaio e “Babbi e lumache”, mostra di libri d’artista alla chiesa del Suffragio (inaugurazione giovedì 7 dicembre ore 18.30).

Tantissimi appuntamenti animeranno tutte le frazioni sia per gli scambi di auguri sia per l’Epifania, che culmineranno con il tradizionale appuntamento in piazza della Libertà sabato 6 gennaio dalle 14.30.

Saranno visitabili i due presepi del territorio: dall’8 dicembre al 28 gennaio “La capanna del bambinello”, mostra di presepi creativi dalla tradizione locale all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova, e dal 24 dicembre al 14 gennaio il Presepe animato meccanicamente di Villa Prati.

In occasione delle festività natalizie, i negozi saranno aperti per lo shopping delle feste. In accordo con le associazioni di categoria e la rete “Bagnacavallo fa Centro”, dal 2 dicembre al 7 gennaio sarà sospesa la sosta a pagamento in via Mazzini, piazza della Libertà e al piano terra del Parcheggio di Santa Chiara, sostituita dalla sosta con disco orario a 60 minuti.

BAGNACAVALLO D’INVERNO

dicembre 2023-gennaio 2024

2 dicembre

dalle 15

NATALE IN PIAZZA

Laboratori per bambine e bambini 6-12 anni a cura di associazione Civilt

ore 15 – Il presepe di patate con le carte da briscola, storia locale e natura

ore 16 – Fanta teatro, la forza della fantasia e del riciclo

Animazione musicale per le vie del centro con La Bandessa – Santa Claus Band a cura di Bagnacavallo fa Centro

Accensione delle luminarie natalizie

piazza della Libertà

ore 17

LA CERIMONIA DEL TÈ

Dimostrazione con assaggi e incontro su come ha preso forma alla fine del XVI secolo e si è sviluppata in epoca Edo. Con Yoko Shimada dell’associazione Iroha di Firenze.

Iscrizione obbligatoria (max 30 persone): 0545 280913 – centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it

Museo Civico delle Cappuccine

ore 20.30

LIGHT OF DAY

Concerto di beneficenza presentato da Massimo Cotto. Si esibiranno Joe D’Urso & The Italian Job, William Honor, James Maddock, Peppe Voltarelli e The Fireplaces. Il ricavato sarà devoluto interamente alla ricerca sulle malattie neurodegenerative.

A cura di Associazione Nebraska.

Info e prenotazioni: 338 8897725 – 335 8099101 – 3487967063

Teatro Goldoni

3 dicembre, ore 10 e ore 14

CREA IL NATALE

Laboratorio di ghirlande a cura di L’angolo dei fiori e di pacchi di Natale a cura di Bagnacavallo fa Centro con La bomboniera. La mattino, accompagnamento musicale con Nicola Nieddu.

Piazza della Libertà

3 dicembre, ore 15

COLINDE

Il coro ortodosso scalda la piazza di Bagnacavallo con il suo tradizionale concerto.

A cura di Help for Family.

Piazza della Libertà

5 dicembre

CHRISTMAS CRIME

ore 18.30 Incontro con Lorenza Ghinelli e Matteo Cavezzali

presenta Gianni Gozzoli

ore 21 Proiezione di “Lasciami entrare” di Tomas Alfredson (Svezia/2008)

introduzione di Lorenza Ghinelli

A cura di Fuori Quadro

Palazzo Vecchio

6 dicembre, ore 21

CHRISTMAS CRIME

Proiezione di “Io ti salverò” di Alfred Hitchcock (USA/1945)

Il cinema ritrovato – Classici restaurati dalla Cineteca di Bologna

A cura di Fuori Quadro

Palazzo Vecchio

7 dicembre, ore 19

NATALE A VILLA PRATI

Accensione delle luci dell’albero di Natale in piazza Don Succi e scambio di auguri.

A cura di associazione L’incontro e Consiglio di Zona.

Villa Prati

8 dicembre, ore 11-18

NATALE SOLIDALE

Vendita di palline e piccoli panettoni a cura di Croce Rossa Bassa Romagna.

Piazza della Libertà

8 dicembre, ore 16

NOTE D’AUTUNNO… ASPETTANDO NATALE

Concerto di Roberto Noferini e Chiara Cattani con i Faventia Ensemble, musiche di Antonio Vivaldi- Evento promosso da Pro Loco Bagnacavallo in ricordo di Renato Antonellini, organizzatore della Rassegna nazionale di liuteria tenutasi a Bagnacavallo tra gli anni Sessanta e Novanta.

Il maestro Noferini suonerà un violino realizzato da Tullio Bassi in memoria di Antonellini.

Il concerto sarà preceduto, alle 15, da una visita guidata al Goldoni.

Info e prenotazioni: 375 6252689 (dal 27/11 al 7/12 dalle 17 alle 19).

Teatro Goldoni

9 e 16 dicembre, ore 15.30

SCATOLE DI NATALE A BAGNACAVALLO

Raccolta di “regali sospesi” che saranno poi distribuiti ai più bisognosi.

A cura dei gruppi scout Masci e Agesci Bagnacavallo 1

Info: Chiara 339 1714728

Ex Convento di San Giovanni, via Garibaldi 26

11 dicembre, ore 20.30

SOSTE D’AVVENTO

Una serata di condivisione con cittadini e soci della Bottega attraverso materiali video, testi scritti per l’occasione, pagine letterarie e un brindisi finale in collaborazione con Il Borgo dei Sogni.

Info: 0545 62536 – info@labottegadellosguardo.it

Bottega dello Sguardo, via Farini 23

12 dicembre, ore 18.30

ALLA SCOPERTA DELLE CAPPUCCINE

Visita guidata alle collezioni del Museo civico delle Cappuccine e al patrimonio del Gabinetto delle Stampe e del Fondo antico manoscritti e rari della Biblioteca Taroni.

Info e prenotazioni (max 15 persone): 0545 280911

Centro Culturale Le Cappuccine

15 dicembre, ore 22

Soniche 2023 plays CHANGES by Ellen Arkbro e SSIEGE live

Due performance musicali curate dal collettivo Magma negli spazi della Sala delle Capriate.

Alle 22

Ex Convento di San Francesco

15 dicembre, ore 20.30

UN NATALE DI PACE

Musiche di Natale con la corale bagnacavallese Ebe Stignani diretta dal maestro Giorgio Coppetta Calzavara. A cura di Pro Loco Bagnacavallo.

Sala del Consiglio comunale

16 dicembre, ore 10

BUON NATALE IN BIBLIOTECA

Lettura e laboratorio per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni.

Biblioteca Taroni

16 dicembre, ore 14

DECORIAMO L’ALBERO

laboratorio artistico di costruzione e decorazione di palline in legno e altri materiali naturali.

Podere Pantaleone

16 dicembre, ore 15.30

PAGGIO E PAGGETTO

Spettacolo per bambini di tutte le età a cura di Atuttotondo.

Centro civico di Glorie

16 dicembre, ore 17 e ore 21.30

L’ALLUVIONE, L’ARCHITETTURA RIVELA LA SUA VISIONE

In occasione del centenario dell’Ordine degli Architetti Provincia di Ravenna:

ore 17 – Inaugurazione della mostra “Come si è spostata l’acqua” presso l’atrio del Municipio

ore 21.30 – Spettacolo “Una riga nera al piano di sopra” di Matilde Vigna

Municipio e Teatro Goldoni

17 dicembre, ore 9-16

PICCOLA FIERA DI NATALE

A Villanova, mercatino della solidarietà e della creatività locale, giochi e laboratori per bambini, musica e tradizione con i “Musicanti improvvisi”. A cura dell’associazione Civiltà delle Erbe Palustri con il Consiglio di Zona e le associazioni locali.

Piazza Tre Martiri

17 dicembre, ore 15.30

NOTE DI NATALE

Concerto gospel con The Colours of Freedom.

Piazza della Libertà

17 dicembre

IL CASTELLACCIO

Nell’ambito del progetto “Benvenuti a Bagnacavallo” visita guidata all’antica costruzione fortificata e ai suoi splendidi interni arredati e decorati.

Visite a gruppi con partenza alle 15, 16, 17 e 18.

Info, costi e prenotazioni: 346 6136123 – ilcastellacciodibagnacavallo.it

via Baracca 24

18 dicembre, ore 21

LIBERA LA MUSICA – BAGNACAVALLO CLASSICA

“Concerto pastorale” con musiche di Corelli, Ragazzi, Mascitti e Tartini assieme all’ensemble Accademia Bizantina per la rassegna “Libera la musica”. Il concerto sarà preceduto alle 20 presso il Ridotto da “Scopri il programma” con il musicologo Bernardo Ticci.

A seguire, in piazza, scambio di auguri con panettone e vinbrulé a cura di Lions Club e Accademia Bizantina.

Teatro Goldoni e piazza della Libertà

20 dicembre, ore 19.30

NATALE DI PACE

Scambio di auguri fra i partecipanti del corso di italiano per stranieri a cura di Coordinamento per la Pace, CPIA e associazioni solidali, con lettura di pensieri di pace.

Piazza della Libertà

21 dicembre, ore 21

LIBERTÀ – FREIHEIT – LIBERTÈ – FREEDOM

Un viaggio nella Liberazione attraverso le storie di giovani donne e giovani uomini che la storia la vissero, e in molti casi la fecero, attraverso le loro vicende e le loro parole. Reading musicale a cura di Matteo Corradini, con la partecipazione di Elio Biffi e Simone Pagani, tastierista e bassista dei Pinguini Tattici Nucleari, e l’autrice Claudia Perossini. Alle 18, incontro con gli artisti.

Teatro Goldoni

22 dicembre

ore 18

CAMMINATA DEI PRESEPI

Partenza dall’Ecomuseo e rientro per l’ora di cena.

A cura del gruppo Villanordic

ore 19.30

NOTTE DEI PRESEPI

Cena-concerto con menu delle feste, canti natalizi e canzoni del cuore con il gruppo “A voj cantè neca me”. Apertura straordinaria della mostra La Capanna del Bambinello.

Ecomuseo delle Erbe Palustri

23 dicembre

ore 15.30

NATALE IN PIAZZA

Scambio di auguri e vin brulè offerto dalla Pro Loco di Bagnacavallo.

Spettacolo di bolle e giocoleria.

Piazza della Libertà

ore 15.30

SCAMBIO DI AUGURI

Merenda e animazione a cura dell’associazione l’Olmo di Masiera.

Centro civico di Masiera

24 dicembre

ASPETTANDO IL NATALE

ore 16

Laboratorio creativo per ragazze/i, lettura lettere a Babbo Natale, tavolo con panettone, foto con Babbo Natale e diastribuzione regalini.

A cura del Centro sociale Il Senato.

Piazza Tre Martiri, Villanova

ore 18

Arriva Babbo Natale col suo fedele elfo per distribuire ai bambini i doni. Dalle 18 punto ristoro.

A cura del Consiglio di Zona e della Polisportiva Rossetta.

Piazza Don Babini, Rossetta

ore 21.30

Tradizionale scambio di auguri, con assaggio di panettone, spumante e vin brulè.

A cura di Consiglio di Zona e circolo Acli Boncellino

Circolo Acli Boncellino

ore 22.30

Scambio di auguri e brindisi a cura di Traversara in fiore e Consiglio di Zona.

Centro Civico Oreste Leonardi, Traversara

26 dicembre, ore 9.30

CAMMINATA DI SANTO STEFANO

Passeggiata ludico motoria nelle campagne di Villanova a cura di GS Lamone.

Ecomuseo delle Erbe Palustri

27 dicembre, ore 18

HAIIRO

Poesie, calligrafie e Immagini dell’Impermanenza. Saranno presenti Maurizio Cianciarelli, autore del libro fotografico “Haiiro”, assieme a Cristina Banella e Kinuko Miura.

Per l’occasione il Museo resterà aperto fino alle 20.

Museo Civico delle Cappuccine

28 dicembre, ore 20.45

JOHNNY BASSOTTO, LA TARTARUGA… e altre storie

Con la partecipazione di Enrico Farnedi (voce solista e ukulele), coro di voci bianche Doremi, Badna Bassotto.

Prevendita dei biglietti dal 9 al 22 dicembre dalle 15 alle 19 presso la Scuola comunale di musica, in via Togliatti 2. La sera del concerto presso la biglietteria del teatro dalle 20.

Info: 348 6940141 – associazionemusicaledoremi@gmail.com

Teatro Goldoni

31 dicembre, ore 20

FESTA DE SCARTòZ

Capodanno conviviale con menu al cartoccio e musica con Vittorio Bonetti.

Info e prenotazioni (obbligatorie): 0545 280920

Ecomuseo delle Erbe Palustri

dal 23 dicembre al 4 gennaio

NATALE CREATIVO

Durante le vacanze natalizie laboratori d’arte alla

Scuola comunale Ramenghi per bambine e bambini

dai 3 gli 11 anni.

Info e costi: inforamenghi@gmail.com

366 9348570

3 gennaio, ore 15 – 18

ACCADEMIA BIZANTINA OPEN

Prove aperte dell’Agrippina di Handel eseguito dall’ensemble Accademia Bizantina.

Teatro Goldoni

4 gennaio, ore 15 e ore 17

LABORATORIO DI AQUILONI

Il laboratorio, articolato su due turni, permetterà di cimentarsi con la costruzione di aquiloni spirati alla tradizione giapponese, a cura di Caterina Capelli direttrice artistica di Artevento e organizzatrice del Festival internazionale degli aquiloni di Cervia.

Laboratorio per bambini 6-14 anni a numero chiuso con iscrizione obbligatoria (max 8 partecipanti per turno).

Museo Civico delle Cappuccine

5 gennaio

ARRIVA LA BEFANA

ore 20 Serata dedicata ai bambini con giochi, musica e intrattenimento con protagonista la Befana che distribuirà la calza a bambine e bambini presenti. A cura del Consiglio di Zona e della Polisportiva Rossetta.

Centro civico, Rossetta

ore 20.30 Nell’attesa dell’arrivo della vecchina, letture animate con l’associazione Comunicando per fare festa assieme. A cura della Parrocchia e associazione L’Incontro.

Area parrocchiale, Villa Prati

6 gennaio

ore 14.30 LA BEFANA A BAGNACAVALLO

Vi aspettano in piazza: la casa delle scope, la casetta delle calze, il bucato della Befana con le magiche bolle di sapone, la corte dei giochi di legno e dei giochi dell’ingegno, il Fantateatro.

La Befana offrirà a tutti i bambini intervenuti la pecorella del bosco.

A cura dell’associazione Civiltà delle Erbe Palustri.

Piazza della Libertà

ore 19 ARRIVA LA BEFANA

Festa in attesa dell’arrivo della vecchina con i suoi doni a cura di Traversara in Fiore e Consiglio di Zona.

Ex asilo Traversara

14 gennaio

ore 9

ULTRA MARATONA DELLA PACE

Tradizionale appuntamento invernale con l’ultra maratona nelle campagne di Traversara e dintorni. Ritrovo e ritiro pettorali dalle 7.00 alle 8.40, partenza ore 9.

Info: 347 3678331

Centro civico Oreste Leonardi, Traversara

ore 15

SPIRITO E MATERIA

Un classico dell’inverno bagnacavallese, con incontri di musica e parole per arricchire e rinfrancare lo spirito, per conoscere qualcosa in più anche sulla materia.

Seguiranno il 28 gennaio e l’11 febbraio.

A cura di Pro Loco Bagnacavallo

Chiesa del Suffragio

PRESEPI

VILLA PRATI

24 dicembre 2023 – 14 gennaio 2024

Ex scuola elementare di Villa Prati

IL PRESEPE ANIMATO MECCANICAMENTE

Il tradizionale e apprezzato presepe animato meccanicamente allestito dall’associazione Amici del Presepe con materiali di recupero e una rinnovata scenografia che ricrea le scene della natività in un paesaggio studiato fin nei minimi particolari.

ESPOSIZIONE DI IMMAGINI SACRE DELLE CASE DEI NOSTRI NONNI

Sotterranei dell’ex scuola elementare

L’ARTE DELLE LEVE NEI MECCANISMI DEL PRESEPE CON GIOCHI D’OMBRE

Orario di apertura: festivi ore 14.30-19, feriali dal 27/12 al 5/1 ore 14.30-17.30

Info: 0545-58170 – 348-3579389

VILLANOVA

8 dicembre 2023 – 28 gennaio 2024

LA CAPANNA DEL BAMBINELLO

Mostra di presepi creativi e sostenibili, dalla tradizione locale del presepe di patate con le carte da briscola.

Orario di apertura: da martedì a venerdì 9-13, sabato 9-13 e 15-18, domenica 10-13 e 15-18.

Ecomuseo delle Erbe Palustri

Mostre

fino al 14 gennaio

STRADE E STORIE. Paesaggi da Hokusai a Hiroshige

La mostra, curata dal direttore del Museo Davide Caroli, racconta la storia della tecnica della xilografia ukiyo-e e di alcuni dei più importanti maestri che vi si sono dedicati come Hokusai e Hiroshige, divenuti ben noti anche in Europa quando alcune loro opere furono di ispirazione per gli impressionisti e più in generale per gli artisti che da metà dell’Ottocento si dimostrarono più aperti al rinnovamento della pittura.

Orari: martedì e mercoledì 15-18;

giovedì 10-12 e 15-18;

venerdì, sabato e domenica 10-12 e 15-19;

8 dicembre e 6 gennaio aperta con orario 10-12 e 15-19.

Chiusa il lunedì, il 25 dicembre e l’1 gennaio.

Museo Civico delle Cappuccine.

dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

BABBI E LUMACHE

Mostra di libri d’artista delle edizioni Lumacagolosa e Babbomorto. A cura di Daniele Ferroni e Antonio Castronuovo.

Inaugurazione giovedì 7 dicembre ore 18.30

Chiesa del Suffragio

Cinema Palazzo Vecchio

La stagione cinematografica invernale gestita dall’associazione Fuori Quadro per il Comune propone pellicole in prima visione italiane e internazionali, classici restaurati della Cineteca di Bologna e i documentari biografici, d’arte e musica in collaborazione con Nexo Digital.

Le proiezioni hanno inizio alle 21, a domenica anche alle 16. Durante le festività, proiezioni tutte le sere dal 22 al 30 dicembre, chiuso dal 31 dicembre al 4 gennaio.

Info e programmazione:

320 8381863 – 333 7866395

cinemabagnacavallo.blogspot.it

Fb e Instagram: cinema palazzo vecchio

TEATRO GOLDONI, FRA PROSA E FAVOLE

La stagione curata da Accademia Perduta/Romagna Teatri entra nel vivo nel periodo natalizio. Gli spettacoli delle stagioni Prosa e Teatri d’inverno hanno inizio alle 21, le Favole alle 17. Nella seconda giornata della stagione di prosa, alle 18, incontro con gli artisti al Ridotto del teatro. Info e biglietti: 0545 64330, www.accademiaperduta.it

10 dicembre, ore 17

GLI AIUTANTI DI BABBO NATALE

Rassegna “Favole” con Rosso Teatro / Ullalà Teatro

12 dicembre, ore 21

LETIZIA VA ALLA GUERRA

Rassegna “Teatri d’inverno”, con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo

13 e 14 dicembre, ore 21

ZIO VANJA

Rassegna “Prosa”, con Angela Malfitano, Francesca Mazza e Massimiliano Speziani

13 gennaio, ore 21

TEATRO DIALETTALE

23 e 24 gennaio, ore 21

FORTE E CHIARA

Rassegna “Prosa”, con Chiara Francini

Info: 0546 21306 – email: info@accademiaperduta.it

Teatro Goldoni