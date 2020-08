Complice la passione che ci guida siamo sempre stati sicuri , che dopo questo tragico momento di emergenza sanitaria che ci ha costretto per alcuni mesi chiusi e quasi segregati in casa, mantenendo il “ distanziamento sociale” ….che brutta parola!

Alla fine grazie a tutti noi, ai nostri sacrifici e ai nostri comportamenti, all’orizzonte si è accesa una piccola luce di speranza e positività, la gente ( anche se con le dovute cautele) aveva ed ha una gran voglia di ritrovarsi , aggregarsi e confrontarsi , e noi come altri enti e associazioni nel rispetto delle regole ripartiamo perché vedete I virus non conoscono confini, ma neanche la musica l’amore, e la condivisione e noi speriamo vivamente che questi valori , assieme al buonsenso, e alla scienza riusciranno a vincere e a permetterci di rivivere! Perche “Questa è la magia della musica, dell’arte e del teatro, ed in qualche modo anche dell’amore che ci unisce alle radici della vita stessa”. Ma veniamo a noi, il tema del festival quest’anno è il BLUES E le serate all’interno delle Logge del Pavaglione saranno due: Venerdì 21 agosto , il concerto live degli Shotgun Blues Brothers , che riproporranno live (musicalmente , teatralmente, e scenograficamente) la trama del mitico film di John Landis del 1980 La pellicola che occupa un posto di rilievo nella storia del cinema, grazie al suo cast di musicisti e cantanti, e alla magistrale interpretazione dei protagonisti Belushi e Aykroyd. I due fratelli Blues La Band , Renato Bertone (Jack Blues) Alan Veda (Elwood Blues) Stefano Poli (sax) Alessandro Renzi (chitarra) Angelo Violetta (basso) Giacomo Viesti (batteria) Eugenio Navacchia (tastiere) Sabato 22 agosto Una serata dedicata principalmente al blues tradizionale degli states , con contaminazioni folk acustiche , alternate anche a momenti elettrici molto rock , sostanzialmente un percorso che partendo dal blues nero e traditional anni 50 di Slim Harpo , passa nel tempo sulle note di Albert King , Freddie King , Fletwood Mac , Eric Clapton , Dylan , e Harper e altri…. Non a caso la guest star ospite della serata sarà il chitarrista di Jaime Scott Dolce. Nato a Brooklin cresce musicalmente nella stimolante scena musicale newyorkese. Collabora con Mason Casey (armonicista di Popa Chubby), Lee Finkelstein (batterista dei Tower Of Power) ed Eric Udell (bassista della Blues Brothers Band). Nel 1998 esce il suo primo album solista, “Purple Blues”. In occasione del primo tour in Europa si innamora dell’Italia (il bisnonno tra l’altro era italiano) e comincia a collaborare con alcuni musicisti italiani, con i quali costituisce gli “Innersole” (la sua band ufficiale nei tour europei La band Marco Giolli ( batteria) Moreno Fabbri ( basso ) Doctor Bob ( chitarra, armonica e voce) Jaime Dolce ( chitarra e voce)

I Concerti inizieranno alle ore 21.30 e termineranno alle ore 23.30. L’ingresso sarà ad offerta libera, e verranno applicati i protocolli anti COVID Un sentito ringraziamento al comune per il patrocinio e il contributo all’evento , alle associazioni Confesercenti e Confcommercio agli amici di Lugo Summer (Amici Miei, Granadilla, Clorofilla, Mustacchi, Fontamara, La Calza, Smile cafè, Allianz, Tecnocasa Lugo, Architetto Preti Chiara, Abitare Battaglia e Mediolanum dell’amico Giulio Carone nostro partner da diversi anni, al pool di Energia & habitat ( Lectron, Rustichelli , Evolutha, TBT, Tasselli, e Gentilini e Zappi… e qui mi fermo un attimo per ringraziare Marco Zappi il titolare della stessa che oltre ad essere il trade union del pool per le iniziative musicali, è anche un bravo musicista e un carissimo amico che mi da una grossa mano nel lavoro organizzativo. Per ultima Lug la Birreria del Pavaglione con me oramai da 7 anni, ed oggi in sinergia collaborativa con Luge20 nella persona del presidente Giovanni Pezzi.