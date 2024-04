In merito alle notizie apparse questa mattina sulla stampa locale relativamente ai lavori di rigenerazione della palestra ‘Ivo Badiali’, conosciuta in città come ‘La Cavallerizza’, luogo nel quale svolgono attività sportiva sia gli studenti di alcuni istituti che diverse società sportive, l’amministrazione intende fare alcune precisazioni.

Il progetto di rigenerazione dell’impianto sportivo era risultato beneficiario di un finanziamento PNRR per il valore di 750mila euro. Successivamente, nel corso dell’alluvione del 16 maggio 2023, la palestra era rimasta fortemente danneggiata negli impianti e nella pavimentazione. Il marchio Conad, in segno di grande solidarietà nei confronti della città, ha effettuato una donazione di 300mila euro destinati al ripristino dei danni ricevuti dall’episodio meteorologico.

L’amministrazione sottolinea che nell’impianto, grazie alla donazione di Conad, è stata ripristinata la pavimentazione e da lunedì scorso sono riprese le attività degli studenti e degli allievi di alcune società sportive così da poter usufruire della palestra pur senza l’uso degli spogliatoi.

Nel frattempo, proseguono gli interventi legati sia al ripristino dei danni dell’evento meteorologico, al termine dei quali verrà programmato un momento per presentare alla città questa fase dei lavori che quelli legati al progetto di rigenerazione generale dell’impianto finanziato attraverso i fondi PNRR. Infine, per quanto riguarda la realizzazione degli spogliatori, come da cronoprogramma, questi verranno ultimati entro la fine dell’autunno.