Dal 15 al 27 giugno il luna park sarà nuovamente in Piazzale Pancrazi

Torna il luna park a Faenza. Dal 15 al 27 giugno i baracconi saranno nuovamente di casa in Piazzale Pancrazi. 22 giostre all’interno di un’area che sarà sorvegliata dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri per il regolare rispetto delle regole sulla sicurezza sanitaria. Ci saranno autoscrontro, reti elastiche, babi kart, shuttle, giostre per bambini, il telecombattimento, la pesca, il castello incantato, la giostra a catena, lo scivolo gonfiabile. Non ci sarà il brucomela, ma al suo posto tornerà il labirinto degli specchi. Come da tradizione, ogni sera sarà garantito un omaggio dai partner storici del luna park