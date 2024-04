Sabato 6 aprile all’interno dell’Istituto Tavelli di Ravenna bambini e ragazzi hanno giocato, costruito e liberato la fantasia con i mattoncini Lego.

La giornata è stata organizzata dall’Associazione Genitori Scuole Cattoliche AGeSC – Comitato di Ravenna, con la collaborazione diRomagnaLUG, il LEGO User Group della Romagna.

Al mattino gli studenti della scuola media sono stati impegnati nel laboratorio a tema“Città e mezzi di trasporto del futuro per uno sviluppo sostenibile”: con i mattoncini, utilizzati per uno scopo ludico-didattico, le ragazze i ragazzi hanno progettato edifici, aree verdi, veicoli, aerei e tante creazioni ingegnose e complesse dai titoli fantasiosi: Green House, Città matta, Mushroom House, solo per citarne alcune.

Al pomeriggio è stato allestito uno spazio gioco libero in cui gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia hanno giocato insieme e con i loro genitori con tantissimi mattoncini colorati Lego e Lego Duplo per un pomeriggio all’insegna del gioco, della fantasia e del piacere di stare insieme.

All’interno dello storico Palazzo Lovatelli dal Corno, sede della Congregazione delle suore che per decenni hanno gestito l’Istituto Comprensivo Paritario Tavelli, in Via Mazzini, è stata allestita anche l’esposizione di collezioni e opere originali realizzate interamente con i Lego, curata daRomagnaLUG.

Durante tutta la giornata i visitatori hanno potuto ammirare svariate creazioni realizzate con migliaia di LEGO: opere a tema Disney, basi spaziali NASA, SteamPUnk, Italia in Miniatura, Dante e i mosaici e tante altre creazioni personali.

Il Comitato AGeSC ringrazia le suore dell’Istituto Tavelli per l’ospitalità e l’associazione RomagnaLug per l’opportunità di realizzare questo coinvolgente evento.