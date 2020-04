La PRATI, leader globale nel settore della finitura per etichette con sede a Faenza, operativa fin dal 1973, ha deciso di assicurare i propri dipendenti contro il coronavirus.

L’azienda ha sottoscritto una polizza assicurativa Covid19 “Realmente Uniti” con Reale Mutua per tutelare i suoi oltre 50 dipendenti. L’assistenza è per i ricoveri, post ricoveri e assistenza medica H24.

“Con la sottoscrizione di questa polizza per tutti i dipendenti – dice Annalisa Prati, CEO & CFO Prati – Prati intende ribadire il proprio impegno nella tutela della salute dei propri lavoratori.”

“Oltre alla tutela assicurativa – aggiunge Enrico Gardegni, QHSE Manager Prati – in azienda abbiamo applicato il distanziamento sociale e lo smart working.”

“Questa è un’emergenza che non ha precedenti – dichiara Francesco Biasini, Controller e HR Prati – abbiamo messo in atto tutte le procedure necessarie per garantire l’incolumità dei nostri dipendenti e di tutto l’apparato che collabora con noi.”

“Per garantire all’azienda una continuità operativa sicura e responsabile anche nel prossimo futuro è stata avviata una ricerca nazionale ed internazionale di DPI – aggiunge Chiara Prati, CEO & CSO Prati – e grazie a Nakyeon Cho, uomo con un cuore immenso, distributore koreano di Prati, è stato possibile reperire le mascherine per tutta l’azienda. Questo grande gesto di generosità permette al Gruppo Prati di mantenere attiva la produzione e rifornire gli oltre 10mila clienti nel mondo.”

“Prati ha informato i clienti nazionali ed internazionali con comunicazioni digitali dedicate e continua a mantenere attivi tutti i servizi quali spedizioni ricambi ed assistenza tecnica – dice Debora Antimi, ACSO & Marketing Prati – continueremo in questa ottica con aggiornamenti sulle novità industriali in essere. “Vogliamo ringraziare tutti i nostri dipendenti – conclude Davide Messina COO Prati – per lo spirito di collaborazione, adeguando le modalità di lavoro per la sicurezza. Noi facciamo etichette e il nostro lavoro è fondamentale per la farmaceutica e per la parte alimentare primaria. Ci auguriamo che tutto possa finire il prima possibile.”

“A tutto il mondo i nostri ringraziamenti per la solidarietà ricevuta in questi momenti – chiosa Debora Antimi, ACSO & Marketing Prati – sono veramente tanti i messaggi ricevuti.”